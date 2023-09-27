Герой СВО из Бурятии получит новое жилье в подарок от земляков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Ивана Калашникова к званию Героя России

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Житель Бурятии Иван Калашников, представленный к званию Героя РФ за мужество и героизм, проявленные в зоне СВО при отражении атаки у населенного пункта Урожайное, получит новое жилье в подарок от бизнесменов республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

"Наши местные бизнесмены решили сделать ему подарок. Предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скором времени у семьи Калашниковых, где воспитываются двое сыновей, появится новое просторное жилье", - написал Цыденов.

Калашников (позывной Большой) был призван по мобилизации в марте этого года, является заместителем командира взвода, награжден Орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Калашникова к званию Героя России "за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении".

Калашников служит в 37-й мотострелковой бригаде.