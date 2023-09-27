В Москве до конца года откроют еще две новые гостиницы

По словам и.о. первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства города, председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова, в первую очередь Москве нужны трех- и четырехзвездочные отели

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют увеличивать гостиничный фонд, открыв еще две гостиницы до конца года, сообщил журналистам исполняющий обязанности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

"У нас большой номерной фонд, но недостаточно большой. Нужно еще больше. Задача для правительства Москвы - строительство нового и обновление текущего номерного фонда. <...>. Еще две гостиницы будут открыты до конца года", - сказал он.

Козлов отметил, что это будут небольшие гостиницы, одна из них пятизвездочная, еще одна - три звезды. По его словам, с начала года в столице открылись четыре новые гостиницы более чем на 400 номеров. На сегодняшний день загрузка московских отелей на 10 п. п. выше, чем была в прошлом году, она приблизилась к предпандемийным показателям. "В течение всего августа загрузка была равна загрузке в рекордный 2019 год", - добавил он.

По словам Козлова, в первую очередь столице нужны трех- и четырехзвездочные отели. "Надо взглянуть на структуру потока, который к нам приезжает. В первую очередь нужны те гостиницы, которые отвечают принципу доступности, это три и четыре звезды. А также небольшие отели до 35 номеров, которые предоставляют качественный сервис по доступной цене. Мы должны дать необходимое количество предложений для этого направления", - отметил он.

Ранее и.о. заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что всего в столице открыто около 1,9 тыс. отелей и других объектов размещения. В совокупности в них могут разместиться 374 тыс. человек единовременно. Чаще всего путешественники выбирают категории "три звезды" и "четыре звезды".