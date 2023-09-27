В Вологодской области на реставрацию Вологодского кремля выделят 1,6 млрд рублей

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что восстановление памятника архитектуры планируют завершить к 2027 году

ТАСС, 27 сентября. Работы по реставрации Вологодского кремля будут профинансированы из областного бюджета в объеме 1,6 млрд рублей в предстоящие три года. Эти средства заложены в проекте бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Один из самых заметных проектов предстоящей трехлетки - реставрация Вологодского кремля. На продолжение работ будет направлено более 1,6 млрд рублей. Восстановление памятника архитектуры ведется при поддержке президента РФ и должно завершиться к юбилею областной столицы (880-летие Вологды будет отмечаться в 2027 году)", - говорится в сообщении по итогам заседания совета по разработке и реализации госпрограмм.

Реставрацию начали в июле этого года с восстановления наиболее разрушенных объектов - Пятницкой башни и Северной стены. Планируется отреставрировать все объекты кремля, на это потребуется более 4,5 млрд рублей в ценах 2022 года.

"Несмотря на геополитические трудности и снижение объемов финансирования из федерального бюджета, мы должны продолжить развитие Вологодчины. Поручаю департаменту финансов подготовить наши предложения для внесения в Законодательное собрание, где главный финансовый документ будет рассмотрен депутатами на заседаниях комитетов, а затем и на сессии парламента. Уточненные параметры расходов и доходов необходимо сформировать до середины октября", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Так называемый бюджет развития области составит 28,6 млрд рублей. Более 10 млрд рублей выделят на ремонт и строительство муниципальных объектов в предстоящие три года, за которые жители проголосовали на градостроительных советах. Дорожный фонд составит в 2024 году 22 млрд рублей, что позволит привести к нормативу более 57% муниципальных и региональных дорог.

Как сообщила ранее замгубернатора, начальник департамента финансов Татьяна Голыгина, доходы бюджета Вологодской области выросли за восемь месяцев этого года на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 105,5 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 14,2 млрд рублей. Расходы увеличились на 10%, до 91,3 млрд рублей.