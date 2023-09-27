Площадь спутникового слежения за вырубкой лесов РФ выросла на 50% в 2023 году

Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства сообщила, что благодаря этому выявлено свыше 200 случаев незаконной вырубки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Площади непрерывного спутникового мониторинга использования лесов в 2023 году выросли на 50%. Благодаря этому выявлено более 200 случаев незаконной вырубки, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Площадь непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году <...> мониторинг использования лесов проводится в 15 регионах России на площади 60 млн га. С [его] помощью <...> на 1 сентября 2023 года удалось выявить 232 случая незаконной рубки объемом порядка 50,7 тыс. куб. м. Нарушения лесного законодательства подтверждены по результатам выездных проверок региональных лесных ведомств и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено в Иркутской, Свердловской, Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Бурятии.

"Отмечу, что особенно тревожная ситуация наблюдается в Бурятии, где объем незаконной рубки по результатам непрерывного мониторинга составил порядка 10 тыс. куб. м, в том числе 1,8 тыс. куб. м в защитных лесах. Региональным лесным ведомствам надлежит принять меры, чтобы сохранить экологический потенциал лесов регионов", - заявила замглавы Рослесхоза Анастасия Винокурова, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, в Еравнинском лесничестве региональным лесным ведомством Бурятии выявлен факт незаконной рубки на площади 20,6 га с вырубкой 888 деревьев лиственницы в объеме 1,2 тыс. куб. м. Сумма вреда с учетом захламления лесосеки составила 11,8 млн рублей.

При дистанционном мониторинге используются данные инфосистемы ЛесЕГАИС и космические снимки. Наибольший объем контроля из космоса обеспечивается в тех регионах и лесничествах, где активно развита заготовка и переработка древесины, а также отмечались факты незаконной рубки лесных насаждений.