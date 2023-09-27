Глава Росмолодежи предложила обсудить в Госдуме стратегию молодежной политики

Ксения Разуваева в рамках правительственного часа в ГД представляет парламентариям доклад о реализации молодежной политики, нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева предложила депутатам провести публичное обсуждение в Госдуме Стратегии реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года.

Разуваева в среду в рамках правительственного часа в Госдуме представляет парламентариям доклад о реализации молодежной политики, нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения.

"По поручению президента формируем основополагающий документ - это Стратегия молодежной политики до 2030 года. В настоящий момент ведем над ней работу, в ближайшее время она будет вынесена на публичное обсуждение. Пользуясь случаем, хотела бы попросить организовать подобное обсуждение и на площадке Госдумы, потому что нам крайне важна экспертиза депутатского корпуса. Будем вам очень благодарны", - сказала Разуваева.

Президент России Владимир Путин 31 января поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года. Сделать это необходимо совместно с профильной комиссией Госсовета и с учетом положений Стратегии национальной безопасности РФ и национальных целей развития до 2030 года, говорится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2022 года заседания Госсовета.