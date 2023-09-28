Лидеры поставок Центрального округа получили премии "Экспортер года"

В Смоленске торжественно вручили дипломы и памятные статуэтки лучшим экспортерам Центрального федерального округа. Лидером по количеству победителей стала Московская область

Конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" (18+) определила победителей Центрального федерального округа еще в конце августа. Однако само награждение прошло 26 сентября, вскоре после Дня города в Смоленске. Сама область также вошла в тройку лидеров по количеству победителей и лауреатов - региональные компании награждали семь раз. Московские экспортеры заняли места 13 раз, а поставщики Московской области - 15.

Новая роль экспорта в экономике

В начале церемонии участники послушали видеообращение главы Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной. Она обозначила роль экспортеров в экономике страны: "Ваш успех важен не только для вас, но и для всей страны, поскольку именно вы помогаете формировать новый имидж продукции „Сделано в России“ на мировом рынке". Она также отметила, что в этом году премия имеет особое звучание в связи со сложностями поставок, но предприниматели смогли не только сохранить, но и увеличить экспорт в дружественные страны.

О трудностях работы поставщиков также рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. "Те результаты, которые достигнуты вами - безусловно следствие вашего терпения, умения, вашей настойчивости. <…> Нам каждый раз отрадно в очередной раз отмечать, что несмотря на сложности, на изменяющуюся геополитическую обстановку, вы преодолеваете все трудности - юридические, финансовые, платежные, логистические".

Он также добавил, число экспортеров постоянно увеличивается. Помощью РЭЦ пользуются как "постоянные" получатели услуг, так и новые поставщики. Также организация сама занимается поиском новых игроков для внешнего рынка.

Лучшие в своей области

С приветственными словами выступил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Отрадно, что „Экспортер года“ по ЦФО проходит именно в Смоленске", - сказал он. Вместе с другими официальными лицами глава региона вручал награды победителям и лауреатам номинаций - обладателями таковых стали самые разные компании и индивидуальные предприниматели округа.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

В этой номинации первое место получило АО "Полипласт" (Москва). Компания экспортирует химическую продукцию. Второе место заняло подмосковное АО "Щелково Агрохим", которое поставляет пестициды, третье - ООО "Нейрософт" (Ивановская область), экспортирующее оборудование для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место досталось ООО "Ренессанс-Проект" (Рязанская область), поставщику листового стекла, молекулярного сита и герметики. Вторым в номинации стало ООО "Стандартпласт Импэкс" (Ивановская область), которое занимается экспортом шумоизоляционных материалов, а третьим - ООО "Интрон Плюс" (Москва), поставляющее дефектоскопическое оборудование.

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Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Крупный бизнес"

Победитель - ООО "Фригогласс Евразия" (Орловская область), которое занимается экспортом холодильных витрин и запасных частей к ним. Второе место занял поставщик маневровых и магистральных грузовых тепловозов "УК "БМЗ" (Брянская область), третье - ООО "Сталь-Трейд" (Брянская область), экспортирующее литые изделия крупных и мелких форм.

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Экспортер компонентов холодильной техники "Фригопоинт" (Белгородская область) победил в этой номинации. Поставщик продукции для обеспечения пожарной безопасности "Торговый дом "РИФ" (Тульская область) занял второе место, а третье ушло ООО "Байкал майкрофонс" (Тульская область).

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"

ООО "ТК "Мираторг" (Московская область) - победитель этой номинации. Второе место занял поставщик мясо-молочной продукции ООО "КМПЗ" (Курская область), третье - столичный экспортер сырья для пивоварения ООО "ТПК "Грейнрус".

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место досталось ООО "Агроинвест" (Смоленская область), экспортеру зерна и пищевых добавок. Вторым в номинации стало АО "Капитал-ПРОК" (Московская область), которое поставляет кормовую продукцию, третьим - ООО "Яровит ЕХР" (Воронежская область), экспортирующее зерновые, бобовые и масленичные культуры.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

Победитель - экспортер какао, шоколада и кондитерских изделий АО "КОНТИ-РУС" (Курская область). Ярославский поставщик шиповника и боярышника "ККВС" занял второе место, а третье досталось АО "Аби Продакт" (Владимирская область), экспортирующему пищевые полуфабрикаты.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации первым стал подмосковный экспортер консервированной продукции из овощей марки "Дядя Ваня" "Плодоимпорт". Второе место досталось поставщику кондитерских изделий "Карамелия" (Костромская область), третье - подмосковному ООО "Европродукт", экспортирующему соусы, уксусы, панировочные сухари.

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Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Крупный бизнес"

Все места номинации забрали столичные компании. Победителем стал экспортер кинопродукции "Централ Партнершип Сейлз Хаус", второе место заняло АО "Русатом Сервис", которое оказывает услуги по строительству и обслуживанию тепловых электростанций, третье - "РЖД Логистика".

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место у экспортера программного обеспечения для систем распознавания лиц и силуэтов "НТЕХ ЛАБ" (Москва). Вторым стало ООО "Оптимал" (Смоленская область), оказывающее услуги по организации международных перевозок, третьим - ООО "МТС" (Воронежская область).

Номинация "Трейдер года", категория "Крупный бизнес"

Жюри наиболее высоко оценило подмосковного экспортера лекарственных средств "Интерлек". Второе место досталось столичному поставщику зерновой продукции "Грейнрус Трейд", а третье - "Вайлдберриз" (Московская область).

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Номинация "Трейдер года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первые два места заняли компании Смоленской области. Победителем признали ООО "Точные поставки", которое экспортирует металл, древесину, наземный транспорт, стекло, промышленное оборудование, вторым стало ООО "Профитэкс". Столичный поставщик зерновой продукции "Сим-Транс Групп" занял третье место.

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

Победитель - подмосковное ООО "ТК "Мираторг". Вторым и третьим стали столичные АО "Полипласт" и "Централ Партнершип Сейлз Хаус" соответственно.

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

ООО "Плодоимпорт" (Московская область) стало победителем номинации. Второе место заняло смоленское ООО "Агроинвест", а третье - ООО "МТС" (Воронежская область).

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Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

Конкурсное жюри присудило первое место подмосковному ПАО "ТрансКонтейнер", оказывающему услуги перевозок и сопровождения грузов. Второе и третье место достались ООО "ТК "Мираторг" (Московская область) и АО "Полипласт" (Москва).

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации победителем стал экспортер дефектоскопического оборудования "Интрон Плюс" (Москва). Второе и третье места достались Московской области - поставщику натуральной колбасной оболочки КФХ ИП Джафарова Эльнура Надира Оглы и ООО "Ацеск", оказывающему услуги по организации грузоперевозок.

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"

Жюри признало победительницей Маргариту Соколову, руководителя ООО "ККВС" (Ярославская область). Вторая в номинации - Татьяна Трифонова, генеральный директор компании "АБИ Продакт" (Владимирская область). Третьей стала Татьяна Бакальчук, владелец "Вайлдберриз" (Московская область).

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место заняла директор ООО "Агроинвест" (Смоленская область) Ирина Гореленкова. Татьяна Толубаева, директор ООО "Премиал" (Воронежская область), стала второй, а третьей - генеральный директор подмосковной компании "Агроторг" Светлана Арнаутова.

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации победителем стал Алексей Зайцев, генеральный директор ООО "Ренессанс-Групп" (Владимирская область). Александр Богданов, генеральный директор ООО "Амадей" (Воронежская область), занял второе место, а третье - генеральный директор ООО "Тверь Тиссью" (Тверская область) Никита Бушуев.

Номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В новой для МСП номинации победил поставщик товаров для ветеринарной практики "Вет-цздор Продакт" (Смоленская область). Вторым стал экспортер электронагревательных приборов "Катрина" (Орловская область), третьим - ООО "КФЗ" (Владимирская область), которое экспортирует продукцию из березы.

Председатель Смоленского регионального отделения организации "Деловая России" Николай Шумейко отметил, что экспортерам пришлось переориентироваться на новые направления, изменять производство. Они искали новые направления по сбыту, страны, партнеров.

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В чем залог успеха?

Победители и лауреаты номинаций после награждений делились мнением о том, что помогло их компаниям стать успешными на внешних рынках.

О результатах работы ООО "Плодоимпорт" рассказал директор по развитию Виталий Дулиенко. "В Кувейте и практически во всех остальных странах, куда мы поставляем, наверное, самый высокий спрос мы видим на огурчики. Поэтому это основной наш продукт, хотя линейка довольно большая. Наша история - 100% история импортозамещения, потому что 25 лет назад мы начинали наш бизнес с трейдерства, завозя продукцию из Индии. Сегодня мы полностью обеспечиваем не только российского потребителя и российский рынок, но и поставляем в 25 стран мира".

Представитель АО "Полипласт" рассказала про будущие планы. "Мы ищем новые рынки. Это и арабские страны, и Турция (у нас выросли поставки), регионы Африки. В том числе помогает государственная поддержка". Подробнее о влиянии последней рассказали в ТПК "Грейнрус". "На самом деле, очень помог Российский экспортный центр, с которым мы выезжали на выставку, в частности во Вьетнам, где нам удалось заключить достаточно большие долгосрочные контракты. Отсюда пошло увеличение экспорта".

На мероприятии неоднократно подчеркивалась помощь государства в реализации освоения внешних рынков. О разных способах рассказал заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Евгений Пахомов. "Практика показала, что у нас в национальном проекте большой набор инструментов господдержки как для экспортеров сферы агропромышленного комплекса, так и для промышленных экспортеров. Конечно, наиболее популярные инструменты - льготное кредитование и транспортная субсидия. Меня сегодня приятно поразило, что практически все коллеги меры поддержки знают, они многими уже воспользовались. И у многих наших экспортеров есть новые идеи, как эти меры доработать".

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.