На Ставрополье планируют создать приложение для борьбы с наркоторговлей

Управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства сообщило, что глава региона Владимир Владимиров поручил Минмолодежи разработать приложение с участием IT-специалистов края

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Минмолодежи Ставрополья создаст приложение для оперативного информирования правоохранительных органов о распространении наркотиков. Соответствующее поручение ведомству дал глава региона Владимир Владимиров, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Губернатор [Владимир Владимиров] поручил <…> министерству молодежной политики региона привлечь ставропольских IT-специалистов к созданию мобильного приложения, с помощью которого можно будет оперативно информировать правоохранительные органы о проявлениях деятельности наркоторговцев, включая места размещения объявлений о продаже запрещенных веществ", - говорится в сообщении по итогам заседания краевой антинаркотической комиссии.

В правительстве региона отмечают, что на Ставрополье проекты по профилактике зависимостей и популяризации здорового образа жизни реализуют молодежные организации, спортивные, творческие, военно-патриотические и другие объединения. "Особое беспокойство вызывает, что в оборот наркотиков сегодня все больше пытаются втянуть детей и подростков. Здесь важно приложить максимум усилий, чтобы оградить и защитить их от этого влияния", - цитирует управление Владимирова.

На Ставрополье действует краевая госпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка". Она позволяет поддерживать проекты в сфере предупреждения алкогольной и наркотической зависимости, реабилитации, социальной адаптации. В 2023 году финансирование направления составило 22 млн рублей.