В Подмосковье завершили подготовку к отопительному сезону

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в связи с аномально теплым сентябрем отопительный сезон в регионе может начаться в первой декаде октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Подготовку всей необходимой инфраструктуры к запуску отопительного сезона завершили в Московской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр энергетики Московской области Александр Самарин.

"Мы завершили подготовку. Мы ежегодно планируем и завершаем к 15 сентября - это такая точка отсчета, когда мы [даем] пуск тепла в социальные объекты. Начинается подготовка в мае, <…> мы готовим такие объекты как жилищный фонд, котельные, тепловые сети, сети водоснабжения, сети водоотведения, электричества и газопроводы, формируем запасы топлива для прохождения отопительного периода", - сказал Самарин.

Он напомнил, что в Московской области насчитывается более 53 тыс. многоквартирных домов и около 2,7 тыс. котельных.

По его словам, в рамках комплекса мероприятий по подготовке инфраструктуры к отопительному периоду производятся промывка котлов и тепловых сетей, создается запас топлива, проводится ремонт и модернизация котельных и теплосетей.

Министр напомнил, что узнать сведения о начале отопительного сезона в Московской области жители смогут на интерактивной карте ресурсообеспеченности многоквартирных домов Подмосковья, а также с помощью рассылки на электронную почту. Помимо этого, планируется информирование путем размещения соответствующих данных на платежных документах.

Также Самарин выразил мнение, что в связи с аномально теплым сентябрем отопительный сезон в регионе может начаться в первой декаде октября.