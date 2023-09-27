Более 70% опрошенных россиян, столкнувшихся с диабетом, отметили дефицит глюкометров

По словам руководителя исполкома движения "Народный фронт" Михаила Кузнецова, более 80% респондентов указали на дефицит расходников к этим устройствам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 70% россиян, столкнувшихся с диагнозом "диабет", отмечают нехватку устройств для непрерывного мониторинга глюкозы, а более 80% указывают на дефицит расходников к ним. Об этом, ссылаясь на опрос "Народного фронта", сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

По словам Кузнецова, "Народный фронт" на этой неделе проверил доступность глюкометров для граждан. "Мы опросили 4 200 человек, из них две трети - это родители детей-диабетиков. Общие цифры показывают, что более 70% опрошенных сталкивались с дефицитом устройств и более 80% с дефицитом расходников к ним", - сказал он.

В ходе опроса движение выделило несколько ключевых проблем. Одна из них - долгое ожидание или отказ в выдаче систем, оборудованных инсулиновой помпой. "В подавляющем большинстве регионов выявлены случаи, когда пациенты ждут их [системы с помпами] от полугода до трех лет. При этом в первую очередь она необходима детям от нуля до четырех лет, которые не могут самостоятельно колоть себе инсулин", - сказал Кузнецов, приведя в пример случаи, когда жители Новосибирской области, не дождавшись медизделия от региона, едут в Томск для получения системы.

Самой распространенной проблемой, по словам Кузнецова, является дефицит сенсорных систем, передающих данные на телефон. "Мы фиксируем его в 63 регионах. При поиске решения некоторые субъекты идут на самостоятельное снижение возраста обеспечения медизделием, например с 18 до 12 лет", - сказал он.

Третьей проблемой, отметил Кузнецов, является отсутствие расходных частей в 65 регионах, в первую очередь не хватает сенсоров для тех помп, которые были установлены.

Кузнецов подчеркнул, что у людей есть законное право получать приборы и расходники к ним. "Вместе с тем наш анализ конкурсных процедур показывает, что на сегодняшний день торги не проводились в 27 регионах, а в 21 из них просто нет обеспеченной деньгами региональной льготы. Свое право родители больных детей отстаивают в судах, и прокуратура их поддерживает", - сказал он, попросив правительство РФ найти алгоритм администрирования вопроса на федеральном уровне и поддержать регионы.