Участница из Подмосковья стала победителем конкурса "Воспитатель года России"

В финал вышли 89 лучших педагогов дошкольного образования со всей страны

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Финал национального конкурса "Воспитатель года России - 2023" состоялся в Волгограде, в конкурсе победила воспитатель детского сада села Орудьево Московской области Дарья Климова, сообщает корреспондент ТАСС.

89 лучших педагогов дошкольного образования со всей России собрались в зале Нового экспериментального театра в Волгограде на финале национального конкурса.

Победительницу объявил министр просвещения России Сергей Кравцов, который подключился к торжественному мероприятию по видеосвязи. "Климова Дарья Александровна, воспитатель детского сада №86 села Орудьево Московской области", - сказал он.

Министр просвещения отметил, что от системы дошкольного образования зависит многое, так как фактически формирование всех основных психологических функций ребенка происходит до семи лет. "От того, насколько ребенок развивается с воспитателем, зависит фактически его будущее. Наверное, система дошкольного образования еще недооценена всеми. Может быть, не все понимают значимость вашего труда, профессии воспитателя. Но поверьте: от вас очень многое зависит. База, фундамент, становление личности начинаются в детском саду", - добавил Кравцов.

Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредители - Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. С 2016 года конкурс проводят на родине победителя предыдущего года. Победителем конкурса "Воспитатель года России - 2022" стала воспитатель из Волгограда Юлия Доронина. В ходе торжества в 2023 году ей вручили сертификат на квартиру.

Награду педагогу на сцене передали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель Волгоградского областного Союза женщин Нина Черняева. "Мы реализуем различные программы по развитию образовательных учреждений. И у нас сложилась очень хорошая традиция - отмечать и поддерживать наших победителей главных всероссийских педагогических конкурсов, создавать социальную основу для дальнейшего профессионального роста", - отметил глава волгоградского региона.