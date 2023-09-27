Конкурс для школьников по развитию туризма в заповедниках пройдет до конца года

В срок до 10 января 2024 года в рамках национального этапа состоится выбор победителей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Всероссийский экологический конкурс "В поисках заповедного чуда" пройдет до конца года среди школьников. Участникам предлагается снять видеоролик о заповеднике или национальном парке, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра.

"Уверена, что данный конкурс позволит школьникам нашей страны по-новому взглянуть на родной край и окружающую природу. А нам будет не менее интересно изучить подход и взгляд подрастающего поколения к путешествиям по особо охраняемым природным территориям России, в границах которых сохраняются самые уникальные природные ландшафты", - заявила координатор направления "Развитие туризма" партии "Единая Россия" Надежда Школкина, чьи слова приводятся в сообщении.

В качестве участников конкурса "В поисках заповедного чуда" выбраны школьники с третьего по девятый класс, которым предлагается представить видеосюжет, снятый на любой особо охраняемой природной территории федерального значения. Ролик должен отвечать на следующие вопросы: зачем посещать эту заповедную территорию и какие интересные достопримечательности можно там увидеть? Видеосюжет может быть создан группой школьников до трех человек или единолично и не превышать 15 минут.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Региональный продлится до 25 ноября, федеральный пройдет в течение декабря. В срок до 10 января 2024 года в рамках национального этапа состоится выбор победителей. Они будут объявлены 11 января - в День заповедников и национальных парков. Победителям федерального этапа конкурса будут вручены путевки для участия в летней школе юных экскурсоводов. Победители национального конкурса получат ценные призы - видеокамеры и фотоаппараты.

"Благодаря участию в конкурсе школьники нашей страны смогут поближе познакомиться с самыми удивительными уголками природы своих регионов и попробовать свои силы в роли заповедных экскурсоводов. Эта профессия с каждым годом становится все актуальнее. Если в 2021 году заповедники и национальные парки России посетили около 10,5 млн человек, то в 2022 году - 14 млн человек. И в этом году мы ожидаем еще более значительную цифру", - добавила глава Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук.