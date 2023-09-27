Общественный совет при Минобрнауки вновь возглавил Чубарьян

Заместителем председателя совета избрали ректора МГИМО Анатолия Торкунова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Академик Александр Чубарьян вновь возглавил общественный совет при Минобрнауки РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Заместителем председателя совета избран ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Председателем Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ избран академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, президент Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Чубарьян. Члены совета переизбрали его на второй срок. Заместителем стал академик, член президиума РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов. Решения приняты на первом заседании обновленного состава Общественного совета", - говорится в сообщении.

Обновленный состав совета приступил к работе на ближайшие три года. На первом заседании члены совета определили актуальные темы для обсуждения: конкурентоспособность и международное позиционирование российских вузов, обучение студентов предпринимательству, новые уровни высшего образования - базовое и специализированное, наука в регионах и другие.

"В результате будут выстроены приоритетные направления работы на 2023/2024 год - это одна из первостепенных задач коллектива", - отметил Чубарьян.

Также единогласно принят кодекс этики членов совета. На ближайших заседаниях будут утверждены профильные комиссии и их руководители. Следующая встреча планируется в ноябре.

Общественный совет при Минобрнауки России создан в 2020 году. Это постоянный совещательно-консультативный орган, который призван обеспечить учет потребностей и интересов российских граждан, защиту их прав и свобод, а также прав общественных объединений при реализации государственной политики в сфере деятельности министерства.