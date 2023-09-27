Тульская область запустит пилотный проект по поддержке детей с редкими заболеваниями

На базе одного из медучреждений региона также предложили создать представительство Фонда "Круг добра"

ТАСС, 27 сентября. Площадку для реализации пилотного проекта по поддержке детей с редкими тяжелыми заболеваниями запустят в Тульской области совместно с фондом "Круг добра". Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Алексея Дюмина с председателем правления Фонда, протоиереем Александром Ткаченко, передает пресс-служба правительства региона.

"Алексей Дюмин поручил создать в регионе площадку пилотного проекта по поддержке детей с редкими тяжелыми заболеваниями совместно с фондом "Круг добра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече Ткаченко также предложил создать представительство Фонда на базе одного из крупнейших медучреждений Тульской области. "Это позволит усилить системную работу по раннему выявлению орфанных заболеваний, создать необходимые условия для повышения квалификации врачей по работе с редкими заболеваниями", - добавили в облправительстве.

Фонд "Круг добра" создан по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году. Организация получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. Фонд гарантирует помощь вне зависимости от места проживания и социального статуса семьи.