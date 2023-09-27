В одном из районов Киева зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Речь идет о Голосеевском районе столицы Украины

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) произошла в Голосеевском районе Киева на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа". Об этом сообщает пресс-служба городского совета столицы.

"В Голосеевском районе, на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" зафиксирована вспышка африканской чумы свиней", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Руководством столицы было принято решение о введении карантина на территории района в радиусе 10 км.

Кроме того, на время действия ограничительных санитарных мер запрещается торговля живыми свиньями, мясом без наличия сопроводительных ветеринарных документов и проведение ярмарок, связанных с передвижением и скоплением животных.

Отмечается, что введенный карантин может быть снят в течение 40 суток после выполнения комплекса ветеринарно-санитарных мер.

Африканская чума свиней - это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует. Эта болезнь не опасна для человека, но наносит ущерб свиноводческим хозяйствам.