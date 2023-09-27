На города Ярославской области планируют распространить проект "Медвежья тропа"

Летом турмаршрут запустили в административном центре региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Туристический проект "Медвежья тропа", который летом был успешно реализован в Ярославле, охватит все города Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Мы запустили этот проект в столице Золотого кольца России и получили позитивный отклик от жителей города и наших гостей. Теперь планируем распространить этот опыт на всю область: такие маршруты появятся и в других исторических городах. Это будет хороший шаг вперед в развитии туризма в регионе», — цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Летом в Ярославле был запущен туристический маршрут «Медвежья тропа», он проходит по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО. На маршруте установили около 500 плиток в виде лап, через каждые 10-15 метров. Пройдясь по «медвежьим следам» туристы смогут увидеть Волжскую набережную, церковь Спаса на Городу, смотровую площадку на Стрелке, Успенский собор, первый частный музей «Музыка и время», здания речного вокзала, Театра им. Ф. Волкова и другие достопримечательности. Протяженность маршрута составила 6,3 км, продолжительность прогулки по медвежьим следам — около двух с половиной часов.

«В планах — развивать туристическую навигацию как внутри населенных пунктов, так и между ними. Приступаем к этому проекту — будем устанавливать на трассах брендированные указатели к основным достопримечательностям области», — приводятся слова губернатора.

К ноябрю на маршруте в Ярославле установят стелы с информационными табличками и QR-кодом, по которому можно будет перейти в мобильное приложение с аудиогидом. Гостям будут предлагаться три маршрута — исторический, молодежный и детский. Также туристам будут раздавать печатную карту с турмаршрутами.