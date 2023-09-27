В Москве могут разработать новую историко-патриотическую программу

По мнению председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, "каждый москвич должен гордиться, что живет в городе, основанном на славных боевых и трудовых подвигах предыдущих поколений"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы предложили разработать историко-патриотическую программу "Москва - город-герой". Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой начать разработку комплексной историко-патриотической программы "Москва - город-герой". Напомню, что 8 мая 1965 года за массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР городу Москве было присвоено почетное звание "город-герой", - написал Шапошников.

По его словам, "каждый москвич должен гордиться, что живет в городе, в котором не только созданы комфортные и современные условия для успешной самореализации, но и основанном на славных боевых и трудовых подвигах предыдущих поколений".

"Уверен, что Мосгордума с учетом опыта реализации патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения" сможет оказать всестороннюю поддержку при разработке концепции программы. Надеюсь, что в преддверии 60-летия со дня присвоения Москве почетного звания "город-герой" данная инициатива получит поддержку Сергея Семеновича, а правительство Москвы сможет приступить к разработке комплексной историко-патриотической программы "Москва - город-герой", - добавил спикер столичного парламента.

Также Шапошников отметил, что вопрос поддержали представители всех фракций и депутатских объединений в Мосгордуме.