Экс-продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме

Боб Эзрин также предположил, что сооснователь рок-группы не считает себя антисемитом

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Музыкальный продюсер Боб Эзрин, работавший над выпуском трех альбомов британской рок-группы Pink Floyd, обвинил ее сооснователя Роджера Уотерса в антисемитизме. Как пишет газета The Times, интервью с Эзрином войдет в новый документальный фильм о Уотерсе, который снял ветеран британской журналистики Джон Уэйр при поддержке НПО Campaign Against Antisemitism.

В интервью Эзрин привел несколько примеров, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что Уотерс, якобы, оскорбительно высказывался или действовал по отношению к евреям. Эзрин, работавший с десятками исполнителей и коллективов, включая Aerosmith, Deep Purple и KISS, также предположил, что Уотерс не считает себя антисемитом.

80-летнего Уотерса ранее уже неоднократно обвиняли в антисемитизме, в том числе после его критических высказываний об Израиле и политике еврейского государства в отношении Палестины. Проходившие весной 2023 года гастроли Уотерса в Германии сопровождались скандалом, который вызвал его сценический наряд, напоминавший нацистскую униформу и отсылавший к образу диктатора Пинка - главного героя фильма Pink Floyd - The Wall (1982) режиссера Алана Паркера.

После концерта Уотерс отверг все обвинения и заявил, что подвергается политически мотивированной травле.