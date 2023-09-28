Аналитический центр Московского урбанфорума по итогам года опубликует 25 онлайн-лекций

Все публикации рассчитаны на широкую аудиторию вне зависимости от уровня подготовки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Аналитический центр Московского урбанистического форума опубликовал шесть онлайн-лекций о развитии городов, до конца года будет сделано еще 19 подобных публикаций. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Московский урбанистический форум опубликовал шесть онлайн-лекций о развитии городов. Всего до конца 2023 года аналитический центр Московского урбанистического форума планирует выпустить еще 19 лекций, рассчитанных на широкую аудиторию вне зависимости от уровня подготовки. Эксперты в студии затрагивают широкий круг вопросов из жизни мегаполиса - устойчивое развитие, транспорт, городские сервисы и исследования, творческие индустрии, искусственный интеллект, проектирование городов и территорий", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что новый проект аналитиков МУФ "Онлайн-лекторий", включающий серию сюжетов о городском планировании, развитии городской среды, архитектуре и дизайне, был анонсирован летом в рамках урбанфорума, который прошел на четырех городских площадках столицы. Записи доступны на странице acmuf.ru.

"Первый выпуск в цикле посвящен творческим индустриям в большом городе. Эксперт рассказывает о специфике работы в сфере креативных индустрий в разных городах, проектах и причинах их большой популярности в последнее время. Лекция "Капиталистический романтизм: архитектура постсоветской России" поможет разобраться, как сформировался и почему заслуживает внимания "капиталистический романтизм" - направление в российской архитектуре 1990-х и 2000-х годов", - добавили в пресс-службе.

Спикеры лекции "Плейсмейкинг: как формировать культурные ценности в общественных пространствах" рассуждают о том, как городская среда становится отражением ценностей вне зависимости от масштаба проекта, будь то дизайн общественного пространства малого города или стратегия развития территории. "Как быть счастливым в мегаполисе? На этот вопрос в ходе лекции "Как город влияет на наш мозг" ответит автор книги "Просто о мозге", а также даст практические рекомендации, как бороться с одиночеством в большом городе и сделать так, чтобы жизнь в нем приносила больше радости", - отметили в департаменте.

Также о важных навыках и компетенциях архитектора будущего рассказывается в онлайн-лектории "Какие архитекторы будут востребованы через 5 лет?", в котором также представлен алгоритм составления содержательного портфолио и объясняется необходимость вести личный дневник. "В лекции "Микромобильности в мегаполисе" речь идет о все более популярных видах транспорта, причем не только среди молодого поколения, - об электросамокатах и велосипедах. Спикер рассказывает о том, как микромобильность меняет городское пространство, насколько самокаты безопасны, и что ждет этот рынок дальше", - заключили в столичном департаменте градполитики.