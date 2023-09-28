В Тюменской области разработают зимний туристический маршрут для иностранцев

Работы проведут в рамках совместного проекта с комитетом по туризму Москвы "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири".

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Тюменской области разрабатывают зимний маршрут для иностранных туристов в рамках совместного проекта с комитетом по туризму Москвы "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири". Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

В сентябре 30 туроператоров из Индии посетили Тюменскую область для ознакомления с туристическим маршрутом, объединившим Москву и Тюмень. После поездки они высказали свои пожелания и отметили развитую инфраструктуру региона.

"Делегации [туроператоров] сказали, что самое интересное, что они видели в стране, было показано здесь, у нас в Сибири. За четыре дня наши гости открыли для себя Тюменскую область, избавились от стереотипов и узнали для себя много нового. Представители индийского турбизнеса побывали в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, посетили музеи, термальные источники и этностойбище, отведали блюда сибирской кухни, были посвящены в нефтяники. По итогам общения будем готовить новую зимнюю программу с включением интерактива, а также учтем пожелания по включению в туры для зарубежных гостей кухни, к которой они привыкли дома. Поэтому сейчас мы готовим продукт - "Зима. Сибирские каникулы" в рамках "Русских каникул", - сказал он.

Пантелеев отметил, что авторы нового маршрута не собираются ограничиваться рамками Тюменской области и рассматривают возможность включения в программу городов Урала, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямала.

Туристический проект "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", объединивший Москву и Тюмень, был представлен 1 сентября в рамках ознакомительного визита для 30 туристических компаний из Индии. Проект ориентирован на путешественников из Азии, он включает в себя четыре маршрута от российских туроператоров с возможностью посещения как основных достопримечательностей городов, так и нестандартных локаций. В Тюменской области туристам предлагают узнать о прошлом и настоящем региона, познакомиться с историей дома Романовых и посетить термальные источники. Часть маршрутов включают в себя экскурсии в село Покровское, где находится музей Григория Распутина, Тобольск и "город декабристов" Ялуторовск.