На Сахалине хотят создать кафедру освоения морских нефтегазовых месторождений

В Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября проходит форум "Нефть и газ Сахалина"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Сахалинский государственный университет (СахГУ) и ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" планируют создать в вузе первую в регионе кафедру освоения морских нефтегазовых месторождений. Об этом в четверг сообщил начальник управления по работе с персоналом компании Андрей Простотин во время выступления на сессии "Развитие кадрового потенциала нефтегазовой отрасли" 27-го международного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина".

"Из перспективы развития, с нашей точки зрения, мы совместно с университетом прорабатываем вопрос по созданию базовой кафедры, потому что рабочие специальности востребованы и важны, но подготовка инженеров с хорошим, крепким базовым образованием <...> - это перспектива для развития не только для нашей компании, но и для всех нефтедобывающих компаний региона", - сказал спикер.

Форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем принимают участие более 1 тыс. экспертов, в том числе иностранные делегации. В этом году форум отметит 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.

Одной из ключевых тем стало технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. Большое внимание уделено вопросу увеличения глубины переработки природных ресурсов. Проходят круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений, а также работает выставочная экспозиция предприятий.