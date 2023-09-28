На Сахалине установили квоты на выбросы парниковых газов

Заместитель председателя правительства области Вячеслав Аленьков сообщил, что "механизм окажет влияние на развитие рынка углеродной торговли"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Компании, которые по итогам первой в стране верификации представили углеродную отчетность за 2022 год с превышением порога в 20 тыс. тонн углекислого газа, получат квоты на выбросы парниковых газов. Их утвердили в Южно-Сахалинске на 27-м международном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина", сообщил ТАСС на полях форума заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

"В рамках энергетического форума "Нефть и газ Сахалина - 2023" были утверждены квоты на выбросы парниковых газов. <...> Это хороший задел для развития системы учета на национальном уровне. Все компании дали свои предложения как на этапе разработки самой методики проектирования квот, так и в режиме ее апробации в первом квартале 2023 года. Итоговые предложения бизнеса и планы по развитию деятельности, которые мы получили до 1 июля, были учтены при установлении квот", - рассказал собеседник агентства.

По словам Аленькова, вклад компаний в процесс достижения углеродной нейтральности очень важен и будет достигнут именно через установление квот и оценку их исполнения на ежегодной основе. "В частности, сам механизм окажет влияние и на развитие рынка углеродной торговли. Компании, которые по тем или иным причинам не смогут уложиться в разрешенные квоты, станут потенциальными покупателями углеродных единиц от климатических проектов либо единиц выполнения квоты у тех эмитентов, кто сократил выбросы сверх обязательств", - уточнил спикер.

Как рассказала ТАСС спецпредставитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и ESG Милена Милич, командой правительства региона был запланирован и реализован "мягкий сценарий в части темпов сокращения выбросов парниковых газов в корпоративном секторе". По ее словам, для достижения углеродного баланса был внедрен целый спектр инструментов, предпринимались усилия по развитию методологической и научно-практической базы. "Во-первых, мы учитывали геополитическую обстановку, во-вторых, амбициозность сроков декарбонизации в сравнении с долгими горизонтами корпоративного инвестиционного планирования, и самое главное, в нашем регионе климатическая программа реализуется как часть повестки устойчивого социально-экономического развития региона, в котором развитие бизнеса один из приоритетов", - рассказала Милич.

Квоты утверждены для 35 компаний. По итогам 2025 года им предстоит совокупно сократить порядка 160 тыс. тонн СО2-эквивалент, что составляет менее 2% от уровня выбросов 2022 года с учетом планов по росту производства.

Сахалинская область - первый регион РФ, который участвует в климатическом эксперименте по снижению выбросов парниковых газов. Формально эксперимент начался 1 сентября 2022 года после того, как глава государства Владимир Путин подписал в марте того же года федеральный закон о проведении эксперимента. Однако сама подготовка к запуску эксперимента заняла не менее года, начиная от создания нормативно-правовой базы и формирования региональной климатической программы.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем принимают участие более 1 тыс. экспертов, в том числе иностранные делегации. В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.

Одной из ключевых тем стало технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. Большое внимание уделено вопросу увеличения глубины переработки природных ресурсов. Проходят круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений, а также работает выставочная экспозиция предприятий.