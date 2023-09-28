В нацпарке на Байкале вновь открылись пять турмаршрутов

Они были закрыты из-за пожарной опасности

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пять туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке Иркутской области, ранее закрытые из-за высоких классов пожарной опасности, возобновили свою работу в связи со снятием угрозы возгораний. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Бугульдейка - Большая Марта - Петрова, Тажераны, Тырган - урочище Саган-Заба, Черноруд - Сарма - Курма, Курма - Кочериково - открыт", - говорится в информации нацпарка.

Маршруты были закрыты неделю назад, четыре из них открыли оперативно, один оставался закрытым дольше из-за большой протяженности и сложностей с доставкой средств пожаротушения в случае возгорания.

В целом в Иркутской области, по данным на четверг, зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,5 га. В некоторых лесничествах лесопожарный сезон уже закрыт.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.