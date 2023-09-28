Степашин заявил о необходимости проведения заседания по передаче Александровского подворья

Оно должно состояться в ноябре, сказал председатель Императорского православного палестинского общества

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заседание правительственной рабочей группы Израиля по передаче России Александровского подворья в Иерусалиме должно состояться в ноябре этого года, оно может быть финальным. Об этом сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

"Все, что можно было, сделано Императорским православным палестинским обществом, министерством иностранных дел, трижды включался в этот процесс непосредственно наш президент Владимир Путин. В ноябре должно состояться, как мы понимаем, еще одно, может быть, окончательное заседание теперь уже рабочей группы правительственной Израиля, которая должна просто подтвердить, что Александровское подворье является собственностью российского государства", - сказал он в ходе XII Международного семинара руководителей региональных и зарубежных отделений и представительств МОО "ИППО".

Степашин отметил, что подворье находится в восточной части Иерусалима, которая по резолюции Совбеза ООН от 1967 года не является территорией Израиля.

"Главное, чего удалось добиться нашему обществу вместе с МИД, это то, что Израиль официально признал нашу страну, а значит, и наше общество, правоприемником Российской империи. Это дает возможность дальнейшей работе по защите тех святынь, которые сегодня находятся на территории Святой земли", - уточнил он.

Александровское подворье

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат, домовая церковь Святого Александра Невского, музей. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

15 апреля 2022 года Степашин сообщил, что президент РФ Владимир Путин письменно обратился к на тот момент премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого пояснил, что Кремль рассчитывает, что власти Израиля окажут необходимое содействие РФ в данном вопросе.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что некоторые структуры безосновательно выступают против перерегистрации Александровского подворья в Иерусалиме на РФ. Он напомнил, что 19 октября 2020 года регистратор недвижимого имущества Министерства юстиции Израиля принял решение о возобновлении регистрации подворья на Российскую Федерацию, а 22 ноября 2020 года начальник управления регистрации и упорядочения недвижимого имущества израильского Минюста оставил в силе данный вердикт, который позже был обжалован в судебной инстанции.

Иерусалимский окружной суд заключил, что вопрос подобного плана должен решаться исключительно правительством страны, а не судебной инстанцией. В июле 2023 года Степашин сообщил, что рабочая группа, созданная премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, занимается вопросом о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме.