В ХМАО намерены создать централизованную рекрутинговую службу для медиков в 2024 году

Глава региона Наталья Комарова сообщила, что также планируется создать онлайн-биржу вакантных должностей для медицинских и фармацевтических работников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сентября. /ТАСС/. Централизованная рекрутинговая служба в сфере здравоохранения начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2024 году. Она позволит обеспечить больницы квалифицированными кадрами, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

"В 2024 году в Югре начнет работу централизованная рекрутинговая служба в сфере здравоохранения. Одна из ключевых ее задач - обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами в минимально короткие сроки. Кроме того, с целью профессиональной ориентации обучающихся 10-11-х классов в 2024 году в образовательных организациях Нефтеюганска и Нягани планируется открыть дополнительные медицинские классы", - отметила глава региона.

Она добавила, что в текущем году в Югре планируется создать онлайн-биржу вакантных должностей для медицинских и фармацевтических работников.

В настоящее время в Югре подготовка врачей осуществляется в Сургутском госуниверситете и Ханты-Мансийской медакадемии. Подготовка ведется по 2 направлениям специалитета и 36 направлениям аспирантуры и ординатуры. Подготовка среднего медперсонала осуществляется по 5 специальностям в 9 образовательных организациях Югры.

Ранее глава Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил, что в регионе по итогам нынешнего года намерены трудоустроить 216 медиков - выпускников федеральных и региональных государственных высших учебных заведений. Это в два раза больше, чем в прошлом году. При этом в 2024 году запланировано увеличение приема на обучение по программам среднего профессионального медобразования за счет бюджета округа на 38,5%.