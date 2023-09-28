Председатель ИППО заявил, что отделение общества в Одессе не закрылось

Оно работает вопреки давлению, сообщил Сергей Степашин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Отделение Императорского православного палестинского общества (ИППО) продолжает функционировать в Одессе, "несмотря на все сложности". Оно работает фактически на подпольном положении, сообщил председатель ИППО Сергей Степашин.

"Не закрылось наше отделение и в Одессе, несмотря на все сложности. Они работают примерно как краснодонцы, по сути дела, в подполье", - сказал он в ходе XII Международного семинара руководителей региональных и зарубежных отделений и представительств МОО "ИППО".

По его словам, также активно работает представительство ИППО в Приднестровье, которое находится в тяжелом финансовом и экономическом положении.

Кроме того, Степашин отметил необходимость активизации работы отделений в Армении "с учетом той сложности, которая возникла в этой стране из-за событий в Нагорном Карабахе".

О работе общества

ИППО - старейшая в России научная и гуманитарная организация, задачами которой являются содействие православному паломничеству на Святую землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока. ИППО сегодня - это 22 региональных российских отделения, зарубежные отделения в Израиле, Палестине, Болгарии, Греции, Латвии, Иордании, Эстонии, на Кипре, Украине, Мальте.

Целью общества является полномасштабное восстановление его юридического и фактического присутствия в России и за рубежом для решения паломнических, научных и гуманитарных задач.