В Гидрометцентре сообщили о переносе отопительного сезона в Москве минимум на пять дней

По предварительным прогнозам, в конце следующей недели температура понизится до нормальных значений

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Отопительный период в Москве откладывается как минимум на пять дней из-за теплой погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В конце следующей недели, по предварительным прогнозам, температура понизится до нормальных значений. Но в любом случае отопительный период откладывается, дней на пять как минимум", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд также напомнил, что под отопительным периодом понимается ситуация, когда средняя суточная температура опускается ниже восьми градусов и этот период длится пять дней и более. "Пока еще по этим правилам он откладывается", - добавил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что до 4 октября в Москве сохранится относительно теплая погода, температура воздуха будет прогреваться до 15 градусов.