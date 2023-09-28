ООН направила помощь беженцам из Карабаха

В организации заявили о готовности задействовать больше ресурсов

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) направило дополнительную помощь беженцам из Нагорного Карабаха, которые прибывают в Армению, готово задействовать больше ресурсов в гуманитарных целях. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Автоколонны УВКБ ООН с дополнительными грузами помощи уже в пути. Мы готовы задействовать дополнительные ресурсы для поддержки гуманитарных усилий правительства и народа Армении", - написал Гранди в соцсети X (ранее Twitter).

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Нагорном Карабахе нет Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

Часть жителей региона 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы армянском городе Горис Сюникской области открыт центр для приема беженцев. На данный момент из Нагорного Карабаха прибыли более 70 тыс. вынужденных переселенцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг на заседании правительства заявил, что примерно 11 тыс. беженцев уже обеспечены жильем в разных областях страны, часть людей нашла места для проживания самостоятельно.