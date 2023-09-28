В Ростове-на-Дону замминистра обороны России вручила госнаграды участникам СВО

Татьяна Шевцова также проверила работу подразделений финансового обеспечения Южного военного округа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила государственные награды участникам СВО в госпитале в Ростове-на-Дону, сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова прибыла с рабочей поездкой в войска Южного военного округа, где, в частности, вручила государственные награды участникам спецоперации в военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Медали "За храбрость" II степени, "За отвагу" и Луки Крымского были вручены шести военнослужащим и десяти медицинским специалистам, проявившим мужество, профессионализм и стойкость в ходе выполнения задач специальной военной операции", - рассказали в ведомстве.

В ходе рабочей поездки Шевцова также проверила работу подразделений финансового обеспечения Южного военного округа. По итогам проверки состоялось рабочее совещание, где замминистра обратила особое внимание специалистов финансовой и медицинской служб ЮВО на своевременное и оперативное решение вопросов по обеспечению военнослужащих и членов их семей денежным довольствием.

В частности, отметила на совещании Шевцова, "на повестке совещания основные вопросы это соблюдение социальных гарантий наших военнослужащих и выплаты, положенные в соответствии с указом президента".

Также заместитель министра обороны РФ проверила оснащение госпиталя 1602 Южного военного округа, побеседовала с ранеными, находящимися на лечении, и медицинским персоналом.