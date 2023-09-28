Фонд "Патриот Отечества" создаст детские лагеря с воспитателями-ветеранами СВО

Председатель фонда Надежда Фоминова сообщила, что со временем, такие центры планируется открыть во всех регионах страны

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Патриот Отечества" планирует создать в регионах России несколько детских лагерей патриотической направленности. Преподавать в них будут в том числе ветераны специальной военной операции. Об этом сообщила ТАСС председатель фонда Надежда Фоминова.

"У нас есть такая наметка, чтобы создать несколько детских лагерей, где для детей будет непосредственно патриотическое воспитание. Будут наши участники СВО обучать их навыкам, именно военным", - сказала Фоминова.

Она уточнила, что со временем, такие центры планируется открыть во всех регионах России, а детей из приграничных и обстреливаемых регионов будут направлять в другие субъекты. По словам Фомичевой, детей будут обучать тактической медицине, проводить лекции и встречи с артистами, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

В четверг в Центральном Доме Российской Армии прошел открытый урок-концерт, организованный фондом "Патриот Отечества". Перед детьми выступили заслуженные артисты РФ, неоднократно бывавшие в зоне проведения специальной военной операции, а также ветераны СВО.