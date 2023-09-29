Жители Москвы стали чаще обращаться к психологам

Как сообщила замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Оксана Шалыгина, зачастую их беспокоят вопросы взаимоотношений, одиночество и стресс

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Жители Москвы стали больше обращаться к специалистам столичной службы психологической помощи населению. Зачастую их волнуют вопросы самооценки, одиночества, проблемы на работе и различного рода стрессовые состояния, рассказала ТАСС заместитель руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

"Чаще всего горожан беспокоят вопросы взаимоотношений - со своими партнерами, родителями, детьми, коллегами по работе. Эта тема волнует очень многих, ведь общение с людьми - важная часть нашей жизни, от которой зависит наше самочувствие и самоощущение. <…> В топ-5 самых частых обращений входят вопросы, связанные со стрессовыми состояниями, личностные кризисы, взаимоотношения с людьми, психическое и соматическое здоровье, одиночество. Дополнительно можно выделить проблемы, связанные с работой, самооценкой и сложностями в самореализации", - сказала Шалыгина.

Она отметила, что проблематика обращений зависит и от формата взаимодействия с психологом. Например, по поводу стресса, тревожных и депрессивных состояний люди чаще всего звонят на телефон неотложной психологической помощи "051" или пишут в онлайн-чат, а по вопросам личностного самосовершенствования, поиска эмоциональных ресурсов и гармонизации психоэмоционального баланса предпочитают очные консультации.

"Зачастую нам звонят взрослые люди, но молодежь все больше уделяет внимание своему ментальному здоровью, поэтому обращения от школьников и студентов тоже не редкость. Как правило, они интересуются эмоциональной сферой, отношениями с родителями и друзьями, сложностями в учебе, карьерными перспективами и творческим самоопределением. В целом нельзя выделить сезонность обращений, но во время выпускных или вступительных экзаменов, сессии или промежуточных аттестаций в школе, количество запросов от молодежи увеличивается", - сказала Шалыгина, пояснив, что прежде всего это связано с волнением и желанием научиться навыкам саморегуляции.

Большое внимание психологической поддержке детей уделяют в семейных центрах столицы, в каждом из которых обязательно работает психолог. Специалисты помогают наладить детско-родительские отношения, справиться со страхами, переживаниями и комплексами. "В случае работы с детьми очень важно, что специалисты сначала стараются установить доверительные отношения, помочь ребенку раскрыть свои ресурсы и найти внутреннюю мотивацию для работы над собой и отношениями с близкими", - подчеркнула заместитель руководителя департамента.

Юбилей психологической службы

В 2023 году Московской службе психологической помощи населению исполняется 20 лет. Как отметила Шалыгина, за это время была проделана колоссальная работа: ведутся очные консультации в отделениях, открыта горячая линия неотложной психологической помощи "051", на постоянной основе проводятся психологические вебинары, супервизии и многое другое.

"При этом городская система психологической помощи населению выходит за рамки одной службы. Например, два года назад стартовал проект "Социальная помощь в больницах", реализуемый Координационным центром по межведомственным проектам департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, благодаря которому в 33 медицинских стационарах города появились социальные координаторы и психологи. За два года психологи соцслужбы провели 60 тыс. консультаций в городских больницах", - подчеркнула она.

Пациентам помогают морально подготовиться к операции или процедуре, не переживать по поводу домашних проблем, решение которых пришлось отложить на время госпитализации. Родственникам пациентов помогают найти в себе силы для того, чтобы научиться ухаживать за близким человеком после выписки, пояснила Шалыгина. Для людей с онкологическими заболеваниями есть онкопсихологи, помогающие не замыкаться в себе и бороться со страхами.

Инфраструктура службы психологической помощи адаптирована также под потребности людей с особенностями здоровья. Есть психологи, которые специализируются на работе с такими гражданами и имеют необходимую квалификацию. "Наши администраторы всегда помогут подобрать компетентного специалиста. Например, для людей, имеющих проблемы со слухом, есть удобная опция - консультирование на форуме психологической поддержки, по электронной почте или в онлайн-чате", - уточнила собеседница ТАСС.

"Отмечу, что все больше и больше людей начинают задумываться о важности заботы о своем ментальном здоровье, из-за чего потребность в психологической помощи растет. И это здорово. В свою очередь, департаменту труда и социальной защиты в целом и Московской службе психологической помощи населению в частности нужно идти в ногу со временем, развиваться и предугадывать желания и потребности москвичей", - резюмировала Шалыгина.