В МИД РФ сообщили, что обращений от россиян в Карабахе после самороспуска НКР не поступало

В ведомстве оказывают содействие гражданам России по мере обращения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "Ведомостям"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ пока не получало от граждан России в Карабахе обращений в связи с роспуском непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако будет оказывать помощь по мере их появления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии изданию "Ведомости".

"Таких обращений в МИД пока не поступало", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что в ведомстве "оказывают содействие [россиянам] по мере обращений".