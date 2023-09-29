В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Он продолжит действовать до 31 октября

ОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о продлении до 31 октября режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

"Губернатор подписал указ о продлении режима повышенной готовности до 31 октября", - сказала она.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за неделю выявили 137 случаев заболевания коронавирусом, что в три раза больше, чем в конце августа. Госпитализированы 27 человек (рост в 2,5 раза). Всего с начала пандемии зарегистрировано 244 777 случаев инфицирования, 239 947 больных выздоровели, 4 681 человек умер.