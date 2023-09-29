29 сентября, 07:44

На нескольких улицах Москвы выявили превышение уровня шума из-за стройки

Исследования провели на 16 территориях города

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень шума превышает нормативы на нескольких улицах Москвы из-за стройки, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"Специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" измерили уровень шума, обусловленного производством работ в разных районах нашего города. На прошлой неделе исследованы 16 территорий города. По результатам измерений зафиксированы превышения нормативов допустимого уровня шума, обусловленные производством строительных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень шума повышен в том числе на улицах Василисы Кожиной, Николая Старостина, Лобачевского, Академика Челомея, 2-м Тушинском проезде. Информацию о фактах превышений направят на рассмотрение в управление государственного экологического контроля департамента природопользования. Подать жалобу на шумные строительные или дорожно-ремонтные работы можно по горячей линии правительства Москвы +7 (495) 777 77 77. 

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