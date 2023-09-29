Путин назвал движение "серебряных" добровольцев вдохновляющим примером для молодежи

Президент добавил, что "серебряные" добровольцы бескорыстно помогают тем, кто нуждается в заботе и внимании, делятся с подрастающим поколением богатым профессиональным и жизненным опытом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VII Всероссийского форума "серебряных" добровольцев. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия VII Всероссийского форума "серебряных" добровольцев. Отрадно, что ваш форум укрепляет свои традиции и с каждым годом объединяет все больше энергичных, неравнодушных людей из многих городов и поселков России. Подчеркну, движение "серебряных" добровольцев это яркий, вдохновляющий пример для молодежи", - говорится в приветствии.

Глава государства добавил, что "серебряные" добровольцы бескорыстно помогают тем, кто нуждается в заботе и внимании, делятся с подрастающим поколением богатым профессиональным и жизненным опытом. Ответственный подход добровольцев к значимым общественным, социальным проблемам, искреннее чувство сопричастности к судьбе Отечества заслуживают самой глубокой признательности.

Путин выразил уверенность в том, что встреча пройдет в позитивном и созидательном ключе, даст старт новым, востребованным проектам и инициативам, а также пожелал участникам успехов и всего наилучшего.

VII Всероссийский форум "серебряных" добровольцев - 2023 проходит с 29 сентября по 2 октября Москве. Ожидается участие 500 представителей всех субъектов РФ в возрасте от 55 лет.