Между девятью городами РФ и Белоруссии установили побратимские отношения

В частности, Заславль установил побратимские отношения с Ялтой и Котельниками

БРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Девять российских и белорусских городов подписали соглашения об установлении побратимских отношений в рамках XII Форума городов-побратимов РФ и Белоруссии в Бресте, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Побратимские отношения установлены между Могилевым и Ярославлем, Оршей и Смоленском, Лунинецом и Новодевяткино. Заславль установил побратимские отношения с Ялтой и Котельниками Московской области.

В этом году XII Форум городов-побратимов Белоруссии и России принимает Брест. В мероприятии участвуют делегации 24 городов республики и 67 городов России, насчитывающие в общей сложности почти 150 человек.

После открытия форума в брестском горисполкоме делегаты приступят к работе в нескольких секциях, посвященных экономическому и деловому сотрудничеству, аспектам социальной политики, эффективности народной дипломатии.

Также в рамках форума проходит первая молодежная встреча представителей городов-побратимов Белоруссии и России.