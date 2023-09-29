XII Форум городов-побратимов РФ и Белоруссии собрал рекордное количество участников

Белоруссия и Россия укрепляют взаимодействие, несмотря на сложную санкционную ситуацию, рассказала член правления общественной организации "Породненные города" Алина Гришкевич

БРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия укрепляют взаимодействие, несмотря на сложную санкционную ситуацию, об интересе к расширению сотрудничества свидетельствует рекордное количество участников проходящего в Бресте XII Форум городов-побратимов Белоруссии и России. Об этом ТАСС рассказала член правления белорусской общественной организации "Породненные города" Алина Гришкевич.

"Несмотря на то, что такая достаточно непростая ситуация в мире, очень непростая санкционная ситуация, Беларусь и Россия укрепляют свои отношения. Экономические отношения и по другим направлениям, по линии народной дипломатии", - сказала она.

По словам Гришкевич, "народная дипломатия - основа дружбы между народами, а можно сказать, что это дополнения того, что происходит на межгосударственном и межправительственном уровне".

Она отметила, что в этом году на форум собралось беспрецедентное количество участников - "почти 300 человек, представляющих города России и Белоруссии, в том числе дальние города России". "Это говорит о большом интересе к расширению взаимоотношений по самым различным направлениям", - добавила она.

В этом году XII Форум городов-побратимов Белоруссии и России принимает Брест. В мероприятии участвуют делегации 24 городов республики и 67 городов России, насчитывающие в общей сложности почти 150 человек.

После открытия форума в брестском горисполкоме делегаты приступили к работе в нескольких секциях, посвященных экономическому, и деловому сотрудничеству, аспектам социальной политики, эффективности народной дипломатии. Также в рамках форума проходит первая молодежная встреча представителей городов-побратимов Белоруссии и России.