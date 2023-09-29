FT: сбои в мобильной сети Sky в Британии связаны с изъятием оборудования Huawei

В Sky Mobile отметили, что "полностью следуют требованиям правительства в отношении мобильной сети"

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Клиенты одного из крупнейших операторов телефонной и интернет-связи в Великобритании Sky Mobile испытывают проблемы с подключением из-за изъятия по решению правительства в телекоммуникационной сети компонентов оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Британские власти ранее обязали ведущих операторов страны удалить до конца года в интересах национальной безопасности оборудование Huawei "из основных сетей" 5G, заменив его на другое, прежде всего от таких поставщиков, как Ericsson и Nokia.

В заявлении Sky Mobile не называются конкретные причины сбоев, однако отмечается, что компания "полностью следует требованиям правительства в отношении мобильной сети, прилагая все усилия, чтобы ограничить потенциальные [неудобства] для клиентов".

Решение о выведении оборудования Huawei было принято Лондоном после того, как Вашингтон ввел новые санкции против китайской компании, а британский Национальный центр кибербезопасности подготовил отчет о рисках сотрудничества с ней. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз". В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Как заявил ранее глава телекоммуникационной компании BT Филип Янсен, британской отрасли может потребоваться как минимум пять лет, чтобы полностью изъять китайское оборудование. По его оценке, выход Huawei из мобильных сетей и широкополосного интернета обойдется телекомуникационной сфере Соединенного Королевства за пятилетие в $606,5 млн.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.