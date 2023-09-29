29 сентября, 11:29

В Ватикане считают неправомерным уничтожение УПЦ

По мнению префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, при этом отдельные лица могут быть судимы "в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях"

ВАТИКАН, 29 сентября. /ТАСС/. Префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что в Ватикане считают неправомерным уничтожение церкви, "которая ассоциируется с врагом". Об этом он сказал в беседе с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

"Неправомерно считать всю церковь реальностью, подлежащей уничтожению, потому что она могла якобы иметь более или менее совместное прошлое с теми, кого сейчас считают врагами", - сказал высокопоставленный прелат, который 30 сентября в ходе консистории будет возведен в сан кардинала.

При этом, по его мнению, отдельные лица могут быть судимы "в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях". 

Теги:
УкраинаВатикан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация