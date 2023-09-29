Ялта приняла 1,5 млн туристов с начала 2023 года

Управделами горсовета Татьяна Корниенко сообщила, что это 40% от всех гостей Крыма

БРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Ялта в этом году приняла почти 1,5 млн туристов, что составляет 40% всех посетивших Крым туристов. Об этом сообщила управделами Ялтинского горсовета Татьяна Корниенко, выступая на секции по экономическому сотрудничеству в рамках XII Форума городов-побратимов Белоруссии и России, проходящего в Бресте.

"Большая Ялта с начала года приняла почти 1,5 млн отдыхающих. Это более 40% от общего числа гостей полуострова [Крым]", - сказала она.

"Бархатный сезон обещает быть по-настоящему комфортным, так как в городском округе сохраняется по-августовски жаркая погода, а по-прежнему теплое море продлевает купальный сезон", - рассказала Корниенко корреспонденту ТАСС на полях форума.

По данным мэрии города, на конец августа 2022 года порядка 1 млн туристов посетили Ялту. Этот показатель оказался ниже, чем по итогам восьми месяцев 2021 года. Число туристов снизилось в среднем на 26%.

В этом году XII Форум городов-побратимов Белоруссии и России принимает Брест. В мероприятии участвуют делегации 24 городов республики и 67 городов России, насчитывающие в общей сложности почти 150 человек. После открытия форума в брестском горисполкоме делегаты приступят к работе в нескольких секциях, посвященных экономическому, и деловому сотрудничеству, аспектам социальной политики, эффективности народной дипломатии. Также в рамках форума проходит первая молодежная встреча представителей городов-побратимов Белоруссии и России.