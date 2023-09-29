Запрет на использование БПЛА продлили в Тверской области до 1 апреля 2024 года

По данным пресс-службы правительства региона, запрет касается всех беспилотных летательных аппаратов независимо от их массы

ТВЕРЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Ограничение на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продлено в Тверской области до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Тверской области до 1 апреля 2024 года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, запрет касается всех БПЛА независимо от их массы. Он вводится на территории региона для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности.

Ранее ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов, введенные в Тверской области с 7 апреля, действовали до 1 октября. Как сообщала пресс-служба правительства региона, для тех, кто планирует использовать БПЛА, необходимо за трое суток направить документы в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ. При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях - по факту.