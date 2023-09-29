В Ливорно прошла акция против отправки оружия на Украину

Акцию поддержали некоторые общественно-политические организации левого крыла, а также один из профсоюзов

ЛИВОРНО, 29 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Акция против отправки Италией оружия на Украину прошла в центре Ливорно, - на площади под памятником Джузеппе Гарибальди, подсвеченном цветами итальянского флага.

Акцию поддержали ряд общественно-политических организаций левого крыла, а также один из профсоюзов Unione sindacale di base (USB), представляющий разные категории трудящихся, который неоднократно уже выступал против отправки оружия на Украину. На манифестации выступил журналист, карикатурист и публицист Вауро Сенези. Он говорил о "лицемерии Запада" в вопросе "защиты Украины", которое не только стоит жизни самим украинцам, но и грозит обнищанием итальянцам.

"Мы продолжаем направлять оружие на Украину, и она "платит" новыми жертвами - более 70 тыс. погибших с начала так называемого весеннего контрнаступления. Совершенно очевидно, что это - война США, Великобритании, НАТО против России и косвенно против Китая, чтобы поддерживать превосходство империи США, переживающей кризис", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. Он крайне критически относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Никто не знает, куда девается оружие и деньги, которые этот одетый как солдатик человек просит на всех фестивалях. Пора сказать "хватит", - заключил собеседник.

Вауро был одним из первых западных журналистов, побывавших в Донбассе. Он запечатлел в своей видеокорреспонденции преступления украинских военных батальонов нацистского толка против мирного населения. За это он внесен во все черные списки киевского режима.

Участники акции отмечали неприемлемость того, что правительство Италии финансирует и снабжает оружием "нацистов, которые воюют против собственного народа". Другой выступивший с видеообращением театральный актер и драматург Мони Овадия признал, что Италия "участвует в войне", в результате которой Украина "будет разрушена", а "Россия укрепится". В Италии возобновляются акции против украинского конфликта и направления оружия, против чего, по некоторым последним опросам, выступают до 70% итальянцев. 21 октября "Rete dei comunisti" ("Сеть коммунистов") организует акции в Пизе и на Сицилии, рядом с базой НАТО в Сигонелле. Затем крупная акция запланирована в Риме 4 ноября.

27-28 октября в Риме планируется крупная международная конференция "Остановим третью мировую войну", инициатором которой выступает "Фронт несогласия", обретающий все больше очертания международной политической организации. Как ТАСС стало известно от организаторов, в итальянской столице ожидаются делегации из десятков стран, включая Россию, Украину, США.