30 сентября, 02:11

В Москве ожидают рекордной температуры

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, воздух в столице будет прогреваться до плюс 23 градусов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воздух в Москве будет прогреваться до плюс 23 градусов в субботу. Это близко к рекорду для этого дня, установленному в 1899 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог рассказал, что температуре в пятницу не хватило всего лишь 0,1 градуса, чтобы установить новый рекорд по теплу. Рекорд остался принадлежать 1900 году, когда воздух погрелся до плюс 23,3 градуса.

"В субботу температура тоже приблизится к самым высоким показателям для этого дня. Они были зарегистрированы в 1899 году - 23,3 градуса", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в субботу ожидается до плюс 23 градусов. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация