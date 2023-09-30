В Москве ожидают рекордной температуры

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, воздух в столице будет прогреваться до плюс 23 градусов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воздух в Москве будет прогреваться до плюс 23 градусов в субботу. Это близко к рекорду для этого дня, установленному в 1899 году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог рассказал, что температуре в пятницу не хватило всего лишь 0,1 градуса, чтобы установить новый рекорд по теплу. Рекорд остался принадлежать 1900 году, когда воздух погрелся до плюс 23,3 градуса.

"В субботу температура тоже приблизится к самым высоким показателям для этого дня. Они были зарегистрированы в 1899 году - 23,3 градуса", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в субботу ожидается до плюс 23 градусов.