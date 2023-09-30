На Дальнем Востоке количество поддельных купюр снизилось в 2,5 раза

Как сообщила замначальника дальневосточного ГУ Банка России Наталья Бондарчук, за первое полугодие 2023 года выявили 126 подделок

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Количество поддельных банкнот российских рублей, выявленных в Дальневосточном федеральном округе за первое полугодие 2023 года, уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала журналистам заместитель начальника дальневосточного ГУ Банка России Наталья Бондарчук.

"За первое полугодие 2023 года на территории Дальневосточного федерального округа у нас выявлены 126 поддельных купюр. <…> По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас идет снижение как в количественном выражении, так и в суммовом. В количественном выражении у нас снизились фальшивые банкноты в 2,5 раза, а в сумме - практически в 3 раза. Лидер здесь - Приморский край", - сообщила Бондарчук.

Она добавила, что 75% подделок - это пятитысячные купюры. Реже встречаются тысячные, их выявлено 22 штуки, единичные случаи есть двухтысячных, ста и пятидесятирублевых. Из иностранных купюр чаще подделывают китайский юань и доллар США. Здесь регистрируется рост, хотя в абсолютных цифрах их меньше, чем российских банкнот. Параллельно жители Дальнего Востока активно участвуют в акции по возвращению в оборот монет.

"На сегодняшний день уже жители Дальнего Востока сдали в подразделения кредитных организаций около 80 тыс. монеток. Если мы говорим в ценовом выражении, то это порядка 400 млн рублей. В основном это рубли, встречаются и 10-копеечные монеты", - сказала замначальника управления.