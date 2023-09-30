Московский зоопарк переходит на осенний режим работы

Вход будет закрываться в 18:00 мск

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский зоопарк с 1 октября сокращает время работы на один час, посетить зоосад можно будет с 09:00 до 19:00. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"Световой день становится короче, и Московский зоопарк уменьшает время работы на один час. С 1 октября актуальные часы работы: с 09:00 утра до 19:00 вечера. Вход будет закрываться в 18:00. Работает Главный вход, а также новый вход из метро Баррикадная и вход со стороны Детского зоо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что благодаря теплой осени еще фактически никто из животных не перешел во внутренние вольеры - гуляют гориллы и орангутаны, жираф Самсон и тапир Сью, на пруду - фламинго и пеликаны. Также доступны недавно открывшиеся экспозиции: "Авиарий", "Животные тропиков", "Хижина змеелова".

"У манула, символа Московского зоопарка, сейчас период зажировки. А это значит, что он часто гуляет по вольеру в поисках еды. И у посетителей есть большой шанс его увидеть. Большая панда Диндин со своей малышкой, которой на днях исполнился месяц, - сейчас во внутренних помещениях. Но активно гуляет самец Жуи - его можно увидеть", - отметили в пресс-службе.