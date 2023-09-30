Врачи провели осмотр более 1,15 млн взрослых в новых регионах РФ

Как рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей медицинские специалисты осмотрели более 350 тыс. детей

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1,15 млн взрослых в новых регионах РФ прошли врачебные осмотры в рамках профилактических мер, принимаемых Минздравом РФ. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Красноярск.

"Сейчас идет работа по профилактическим осмотрам взрослого населения. Более 1,15 млн человек уже осмотрено. Также хочу сказать, что эти результаты позволяют своевременно получать лечение и там, где необходима рекомендация врача, обеспечить ее", - сказал Мурашко.

Кроме того, по его словам, на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей врачи осмотрели более 350 тыс. детей. "По поручению президента реализовали осмотры всех детей в новых субъектах. Это позволило выявить большое количество заболеваний - практически каждый второй диагноз был поставлен впервые", - отметил министр.