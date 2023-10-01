Тува представит атрибуты шаманизма, буддизма и православия на форуме "Россия" в Москве

На выставке покажут традиционные костюмы шаманов (плащ, головной убор), буддистских и православных священников, а из атрибутов шаманизма продемонстрируют бубны с колотушкой

ТАСС, 1 октября. Атрибуты шаманизма, буддизма и православия, а также одежда служителей разных конфессий будут представлены в павильоне Тувы на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по научно-методической работе Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва Светлана Тулуш.

"Задача нашего павильона на форуме-выставке "Россия" - показать взаимосвязь традиционной культуры с культурой племен, населявших территорию Тувы. Тувинская культура на протяжении тысячелетий вобрала в себя элементы культур других племен, населявших территорию Тувы в разное время. <...> В январе в павильоне мы отразим тему межконфессиональной толерантности, в рамках которой будут выставлены религиозные атрибуты шаманизма, буддизма и православия", - сообщила Тулуш.

На выставке будут показаны традиционные костюмы шаманов (плащ, головной убор), буддистских и православных священников. Из атрибутов шаманизма покажут бубны с колотушкой.

По словам Тулуш, основная экспозиция павильона республики продемонстрирует культуру и быт тувинцев: жилище с внутренним убранством - юрта и чум, хозяйство, национальную одежду, особенности природно-географического положения.

Коренное население Тувы - тувинцы - один из древнейших тюркоязычных народов. Процесс образования этнического ядра тувинцев был длительным и сложным. В его формировании на отдельных этапах приняли участие самые разные этнические группы.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.