Первый конкурс для тележурналистов из новых регионов России открыл прием заявок

Материалы для участия можно подать до 1 ноября 2023 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Прием заявок на первый телевизионный фестиваль "Астра" для тележурналистов из четырех новых субъектов РФ стартовал в воскресенье. Конкурс пройдет в первые дни зимы в Ростове-на-Дону, следует из данных, опубликованных на его официальном сайте.

"Телевизионный конкурс "Астра" станет дискуссионной площадкой, где тележурналисты новых регионов России смогут обменяться опытом, увидеть, как развивается российское телевидение и побывать на мастер-классах, где федеральные спикеры проведут как разбор работ участников, так и ответят на профессиональные вопросы коллег. Подать свои материалы для участия в конкурсе "Астра" можно будет с 1 октября по 1 ноября этого года", - говорится в опубликованном сообщении.

Конкурс пройдет по десяти номинациям, включая ежедневную информационную программу, программу для детей, телевизионный документальный фильм и другие. Лауреатами в каждой из них станут по три участника, из которых определят победителя. К участию принимаются работы, впервые вышедшие в эфир на новых территориях с 30 сентября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Церемония участников состоится в Ростове-на-Дону 9 декабря. По итогам мероприятия в эфир выйдет фильм как о церемонии, так и об обладателях первой "Астры".

Телевизионный конкурс "Астра" учрежден Фондом развития новых медиа, проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Союза журналистов России, Общественной палаты Российской Федерации и медиахолдинга "Лон медиа". Автор идеи и продюсер - сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич.