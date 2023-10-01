В Забайкалье открыли стелу героям СВО

По задумке авторов, желающие отдать дань памяти бойцам спецоперации смогут позвонить в установленный на монументе колокол

ТАСС, 1 октября. Стелу, посвященную героям специальной военной операции, открыли в Краснокаменске Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Стелу, посвященную героям спецоперации, открыли в Краснокаменске. Стелу установили на площади Героев воинской славы рядом с памятником "Живым и павшим сыновьям России" - фигурой солдата-афганца", - говорится в сообщении.

По задумке авторов, любой, кто желает отдать дань памяти героям СВО, может подойти и позвонить в установленный на монументе колокол.