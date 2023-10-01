Издатели и переводчики из России и Венгрии наметили новые проекты на фестивале в Будапеште

Исполнительный директор московского Института перевода Евгений Резниченко рассказал о продолжении сотрудничества венгерских и российских издательств и переводчиков, несмотря на сложную политическую обстановку

БУДАПЕШТ, 1 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Сотрудничество между венгерскими и российскими издательствами и переводчиками активно продолжается, несмотря на сложную политическую обстановку, затрудняющую контакты между партнерами. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор московского Института перевода Евгений Резниченко, принимавший участие в составе российской делегации в 28-м Международном книжном фестивале в Будапеште.

Российские писатели и переводчики, приехавшие на этот форум, провели встречи с преподавателями и студентами в венгерских университетах, а также с читателями на российском стенде на фестивале, в Российском культурном центре в Будапеште и столичном литературном кафе Magveto. По словам Резниченко, все они прошли в хорошей доброжелательной атмосфере. "И эти встречи, и работа на российском стенде показали, что подавляющее большинство наших читателей проводит различие между проблемами на дипломатическом фронте и продолжением коммуникаций в культурной плоскости", - отметил руководитель Института перевода.

Эта некоммерческая организация ставит целью продвижение русской литературы и оказание поддержки издателям и переводчикам, публикующим переводы с русского языка. В минувшие дни сотрудники института, а также группа российских писателей и переводчиков, в том числе Сергей Беляков, Виктор Ремизов, Роман Куликов, Нина Литвинец, Анастасия Строкина, Дмитрий Петров, директор премии "Большая книга" Татьяна Восковская, побывали в Славянском институте Сегедского университета, Русском центре Печского университета, а также католическом университете Петера Пазманя в Будапеште.

Венгерским русистам была представлена международная программа "Школа молодого переводчика", которую Институт перевода осуществляет при поддержке Дома творчества писателей в Переделкине. В июне там прошли занятия "Школы молодого переводчика" с участием слушателей из России, Венгрии и Казахстана. "Сейчас наша цель состояла в том, чтобы привлечь новых людей к этому проекту. Мы планируем расширять этот проект, вовлекать в него другие страны. Есть запросы из Монголии, Турции, Франции", - сообщил Резниченко.

Гранты для издателей и переводчиков

Кроме того, на книжном фестивале в Будапеште была представлена грантовая программа Института перевода, которая тоже продолжается, несмотря на сложные политические условия. "2 октября начинается прием заявок на следующий год", - сказал директор. Он пояснил, что программа разработана для зарубежных издателей русской литературы, с которыми заключаются договоры и которые, получив грант от российского института, обязаны выплатить гонорар переводчику.

"По этой программе с 2014 года идет сотрудничество с ведущими издательствами Венгрии: Magveto, Europa, Tipotex, Metropolis-Galaktika, Kairosz. Ежегодно мы выделяем венгерским издательствам два-три гранта", - уточнил Резниченко. Средства на это поступают от фонда "Русский мир", который занимается популяризацией русского языка и культуры в различных странах.

Наибольший интерес у венгерских издателей и читателей, помимо русской классики, вызывают литература нон-фикшн, литературоведческие работы, и также жанровая литература, в том числе научная фантастика и детективы, отметил директор института. По его словам, "все прозвучавшие российские романы последних лет переведены на венгерский".

"Так что в Венгрии сохраняется интерес и к русской литературе, и к русскому языку, - подытожил Резниченко. - Хотя нынешняя политическая ситуация, конечно, создала дополнительные технические и логистические проблемы для нашего сотрудничества".

В связи с этим директор института отметил, что большую помощь в организации российского участия в фестивале оказал Российский культурный центр (РКЦ) в Будапеште, возглавляемый Валерием Платоновым. Во время фестиваля в РКЦ была открыта литературно-музыкальная гостиная, посвященная 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, и состоялся вечер к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского с показом кинофильма "Барышня и хулиган". Мероприятия российской программы на книжной выставке проходили также при поддержке Ельцин-центра.

28-й Международный книжный фестиваль в Будапеште был организован Ассоциацией книгоиздателей и книготорговцев Венгрии. Смотр, состоявшийся с 28 сентября по 1 октября, собрал более 140 издательств, а также писателей, переводчиков, литературные объединения из многих, в основном европейских, стран. В 2023 году почетным гостем форума стали Нидерланды, открывшие свой павильон под лозунгом: "В море книг".