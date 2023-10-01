Эксперт указал на сохранение в Венгрии интереса к русскому языку и литературе

Их изучают в школах и университетах, отметил профессор Дебреценского университета Йожеф Горетить

БУДАПЕШТ, 1 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Интерес к изучению русского языка и литературы в венгерских школах и университетах по-прежнему сохраняется, хотя сейчас, в отличие от времен Советского Союза, там гораздо шире преподают английский, чем русский язык. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Дебреценского университета, литературовед и переводчик Йожеф Горетить, принимавший участие в российской программе 28-го Международного книжного фестиваля в Будапеште.

На вопрос, сохранился ли интерес к русскому языку, он ответил: "Конечно, сохранился". Во многих венгерских школах и гимназиях его изучают как второй или третий иностранных язык. При этом ежегодно под эгидой венгерской Ассоциации имени Л. Н. Толстого, вице-председателем которой является Горетить, проводятся курсы повышения квалификации для школьных учителей русского языка. "Каждый год в них участвуют 14 человек со всей страны", - сказал профессор. Финансируется эта инициатива одним из европейских образовательных фондов.

Помимо университета в Дебрецене, кафедры русского языка и литературы существуют также в четырех будапештских университетах (Лоранда Этвёша, католическом Петера Пазманя, экономическом и государственного управления), а также в университетах в Сегеде и Пече. "Среди моих студентов есть те, кто очень серьезно интересуется и русским языком, и русской литературой, и российской культурой", - отметил Горетить, который также ведет курсы художественного литературного перевода. Их молодые участники каждый год издают сборник своих работ под редакцией своего наставника. В этом году они выпустили антологию прозы Серебряного века русской литературы в переводе на венгерский.

Число студентов не уменьшилось

Горетить считает, что политическая ситуация не повлияла на отношение к русскому языку и литературе среди студентов венгерских вузов, число желающих изучать их не уменьшилось. По его словам, он знает это не только по ситуации в Дебреценском университете, но и из разговоров с коллегами из университетов в других городах.

В то же время он отметил, что нынешняя ситуация сильно затруднила связи с Россией. "Если нет нормальной возможности ездить туда или оттуда к нам, то это осложняет дела", - пояснил профессор. Но в любом случае, подчеркнул он, "в Венгрии сохраняется интерес к русской литературе и по-прежнему издаются книги русских писателей".

Это подтверждает и творчество самого Горетитя, который перевел на венгерский более 50 больших произведений современных российских авторов, в том числе Наринэ Абгарян, Павла Басинского, Евгения Водолазкина, Юрия Полякова, Марины Степновой, Александра Терехова, Людмилы Улицкой, а также рассказы Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. Что касается русской и советской классической литературы, то его перу принадлежат переводы Антона Чехова, Леонида Андреева, Андрея Платонова. Сейчас он работает над переводом повестей Льва Толстого.

Горетить преподает историю русской литературы на филологическом факультета Дебреценского университета с 1985 года. С 2012-го в течение 10 лет он возглавлял там Институт славистики. За укрепление культурных связей между двумя странами в 2014 году он был удостоен российской государственной награды - медали Пушкина, в 2019-м получил Золотой почетный крест Венгрии.